Unter dem Motto "Unser Dorf hat Zukunft!" lädt Hellingen für den Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr alle interessierten Bürger ein. Das Treffen beginnt um 18 Uhr "In den Bechen" am Feuerwehrgerätehaus des Königsberger Stadtteils. Guntram Ulsamer vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge informiert dabei über verschiedene Möglichkeiten der Landschaftspflege und will Ideen mit den Bürgern besprechen. sn