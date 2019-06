Der Münnerstädter Ortsteil Wermerichshausen nimmt am Kreisentscheid des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft 2019 - 2022" teil. Die Bewertungskommission besucht den Stadtteil am Donnerstag, 18. Juli, in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Alten Schule. Der Rundgang durch das Dorf dauert ca. 180 Minuten. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die für die Bewertung eine Rolle spielen, werden berücksichtigt. Die Einwohner von Wermerichshausen können am Besichtigungstermin teilnehmen und werden im Vorfeld gebeten, ihren Ortsteil entsprechend darzustellen. sek