Aufgrund der sehr großen Nachfrage wird das Frauenfrühstück auf dem Marienberg noch einmal angeboten: Referent Martin Emge, Regionaldekan, Pfarrer in Forchheim und Diözesanpräses der Schönstattbewegung, geht auf Entdeckungsreise zum "Persönlichen Ideal". Eine freie Persönlichkeit, die weiß, was sie will und sich dabei auch noch auf Gott berufen kann, ist unschlagbar souverän. Wer diesem Geheimnis seiner Persönlichkeit auf die Spur kommen will, findet im pädagogischen Ansatz von P. Josef Kentenich einen befreienden Lösungsweg. Zu dieser Veranstaltung lädt die Gruppe der "Schönstattbewegung Frauen und Mütter" am Samstag, 28. April, 9 bis 11.30 Uhr, ein. Anmeldung bei Schwester M. Anne Rath sr.anne@s-ms.org oder Telefon 09542/7635. red