Unsachliche, emotionale Argumente

Leserbrief zum umstrittenen Hochregallager in Eyrichshof, gegen das ein Bürgerbegehren initiiert wurde: Da unserer Wahrnehmung nach in der lokalen Presse ausschließlich die Sprecher der Bürgerinitiative (BI) und die Verwaltung der Stadt Ebern Stellung zu dem Thema nehmen, die einen vernichtend, die anderen sachlich, möchten wir für das Hochregallager in Eyrichshof eine Lanze brechen. Natürlich schafft ein Lager an sich keine bis wenig Arbeitsplätze, aber es müssen doch die Produkte zum Füllen eines Lagers hergestellt werden.

Seit Juni wurden bei Uniwell in Eyrichshof, auch durch die Schließung des Werkes in Iserlohn, knapp 60 Arbeitsplätze geschaffen. Weitere sollen folgen, so dass die bisherigen Lager zu Produktionsstätten umgebaut werden können. Durch das Auflösen der alten Lagerflächen wird genau dieses neue Lager nötig.

Widerstand gegen "die da oben"

Es wurde ein Gewerbegebiet außerhalb einer Ortschaft geschaffen und jetzt ist man auch hier gegen eine Erweiterung durch ein, zugegebenermaßen, hohes Industriegebäude. Wir haben den Eindruck, dass man durch den Widerstand es endlich einmal "denen da oben", dem Bürgermeister, dem Stadtrat oder auch dem Kreis, "zurückzahlen" kann. Was auch immer.

Es ist ein legitimer Hebel, aber, wie wir finden, kein angemessener. Dass sich die politischen Parteien, allen voran der Bürgermeisterkandidat und die Stadtratskandidaten der CSU, nicht wahrnehmbar zu dem Thema äußern, zeugt auch von großer Schläue. Man ist sich dort klar bewusst, dass es, egal wie man sich entscheidet, Stimmen kosten würde. Die ÖDP, für die sich zwei der BI-Sprecher/innen für den Kreistag haben aufstellen lassen, moniert berechtigterweise den Flächenfraß in Bayern.

Kompromisslos

Bedenkt jemand, dass, wenn man ein Gebäude halb so hoch baut, es dann den doppelten Flächenbedarf hat? Hier hört man von der BI rein gar nichts. Und leider hat sich die BI kompromisslos auf die maximal zehn Meter festgelegt. Dadurch sind auch nur 20 Zentimeter höher leider nicht mehr möglich.

Die BI maßt sich an, Einblicke in betriebswirtschaftliche Abläufe zu haben. Ein Punkt ist die Unkenntnis, um was es sich bei einem Konsignationslager, in einem solchen liegen nie 100 Prozent Herstellereigentum, handelt. Dies zeugt von unsachlicher und rein emotionaler Argumentation.

Oder man weiß es und argumentiert absichtlich falsch. So wie die bewusst falsche Darstellung in der Visualisierung. Wir zitieren ein vor Wochen gelesenes Bonmot: "Ebern schafft sich ab". Weit davon sind wir nicht mehr weg.

Wir bitten Sie daher: Nutzen Sie das Instrument der direkten Demokratie! Gehen Sie am 1. März 2020 zur Wahl und stimmen für das Hochregallager! Audiatur et altera pars. Martin Lutz,

Walter Ullrich,

Ebern