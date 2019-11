Unruhestandsfrühstück zum Thema Märchen

Das Motto des Unruhestandsfrühstücks, das das Evangelische Bildungswerk am Dienstag, 12. November, ab 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus veranstaltet, lautet "Das ist ja märchenhaft!". Nach einem gemeinsamen Frühstück entführt Diplom-Pädagogin Gudrun Wurmthaler ihre Zuhörer in die Welt der Märchen. Anmeldungen zum Unruhestandsfrühstück nimmt das Evangelische Pfarramt in Kronach, Friedhofstraße 9, Telefon 09261/3591 oder unter der E-Mail: mail@ebw-klm.de bis zum Freitag, 8. November, entgegen. red