Unliebsamer Besuch im Wohnmobil

Im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch wurde ein abgestelltes Wohnmobil aufgebrochen. Das Wohnmobil stand auf einem Parkplatz in der Memmelsdorfer Straße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Plastikfenster aufbrachen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, offensichtlich auch, weil sich keine Wertgegenstände im Wohnmobil befanden. Am Wohnmobil selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.