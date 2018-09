Unliebsamer Besuch im Wochenendhaus

Unbekannte Täter verschafften sich in den letzten Wochen gewaltsam Zugang zu einem Wochenendhaus in der Ortsstraße "Sonnenhang". Die Eindringlinge durchwühlten den Innenraum offenbar ergebnislos nach Wertgegenständen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.