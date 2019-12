Bad Kissingen vor 14 Stunden

Bierkasten-Baum

Unlauteres Angebot

Es könnte eine Bierlaune gewesen sein, aus der heraus jetzt in sozialen Netzwerken Gesprächsstoff gärte. Jemand bot in einer Kleinanzeige auf der Auktionsplattform Ebay 4500 Bierkästen an. Zum halben ...