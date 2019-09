Universität und Stadt bei der Londoner Zukunftswerkstatt

Vertreter der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Stadt Bamberg nahmen an der Londoner Zukunftswerkstatt für Bildung "Cities of the Future" teil. Eine besondere Ehre, die zeigt, dass die fachlichen Kompetenzen und Konzepte der beiden Akteure international bekannt und gefragt sind. Auch die Arbeit vor Ort in Bamberg soll von diesem Expertentreffen profitieren, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Digitalisierung, Globalisierung oder Klimawandel: Eine sich stetig und immer schneller verändernde Welt bringt für die Gesellschaft, die Ausbildung der jetzt heranwachsenden Generation sowie das Arbeitsleben große Herausforderungen mit sich. Wo sich diese Herausforderungen zeigen und wie der Bildungs-, Kreativ- und Kultursektor ihnen begegnen sollte, war Thema der zweitägigen Zukunftswerkstatt für Bildung "Cities of the Future".

Zwei Tage lang tauschten sich Vertreter von Bildungsbüro und Kulturamt der Stadt Bamberg sowie des universitären Projekts "WegE - Wegweisende Lehrerbildung" aus - unter anderem mit Kollegen aus Großbritannien, Irland, Schweden, Finnland, Island, Österreich und den Niederlanden. Geladen waren überdies Vertreter der Wirtschaft, des Finanzsektors, der (digitalen) Gründerszene, Studenten und Schüler. Die Zukunftswerkstatt diente vor allem dazu, länderspezifische Lösungsansätze im internationalen Vergleich zu diskutieren und sich zur internationalen Zusammenarbeit im Bereich der kulturellen Bildung zu vernetzen.

Bürgermeister Christian Lange (CSU) begrüßt das Engagement der Bamberger Delegation: "Ich halte es für mehr als gewinnbringend, wenn sich sowohl die Universität als auch die Stadt Bamberg in dieser Frage international vernetzen".

Die Bamberger Delegation erhielt neue Ideen und Impulse für ihre Arbeit, die Stadt und Universität nun in enger Kooperation weiterverfolgen wollen. Sie sollen künftig auch in konkreten komplementären Angeboten zur kulturellen Bildung sichtbar werden, beispielsweise durch eine engere Kooperation mit den sogenannten "Kulturschulen", die verstärkt auf kulturelle Bildungsarbeit im gesamten Schulalltag setzen, oder auch mit kulturellen Einrichtungen wie Theatern und Museen. red