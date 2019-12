Universität organisiert Musical "Hair"

Musicalfreunde dürfen sich freuen. Denn ab sofort gibt es Karten für das Musical "Hair", das von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) organisiert wird. Die Premiere findet am Freitag, 24. April, um 19.30 Uhr in der Aula der Philosophischen Fakultät, Regensburger Straße 160, in Nürnberg statt. Es gibt insgesamt 28 Vorstellungen bis zum Samstag, 20. Juni. Karten sind bereits jetzt erhältlich über das Internet unter der Adresse: www.uni-musical.de. red