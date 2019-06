Universität ist im Lauffieber

Die Otto-Friedrich-Universität Bamberg vermeldet: Noch gibt es freie Plätze beim Uni-Lauf am kommenden Sonntag. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich.

Alle sportbegeisterten Bürger aus Stadt und Region können sich auch jetzt noch für den 7. Bamberger Uni-Lauf anmelden: Das Universitätssportzentrum Bamberg lädt unter der Leitung von Stefan Voll in Zusammenarbeit mit dem geistigen Initiator Laszlo A. Vaskovics zur Teilnahme ein. Der Startschuss fällt am Sonntag, 30. Juni 2019, um 10.30 Uhr auf dem Innenhof des Universitätsgeländes auf der Erba-Insel.

Erstmals "Oberfränkische"

Die Strecke führt die Läufer zehn Kilometer entlang des Main-Donau-Kanals in den Hain bis zur Buger Spitze und an der Regnitz wieder zurück. "Auch Nicht-Sportler sind zum Anfeuern eingeladen", werben die Organisatoren. Der Wettkampf ist ein landesoffener Straßenlauf für Jugendliche und Erwachsene mit Einzel-, Team- und Altersklassenwertung. In diesem Jahr wird der Uni-Lauf erstmalig auch als "Oberfränkische Meisterschaft zehn Kilometer Straßenlauf 2019" ausgetragen. Für Studenten und Mitarbeiter bayerischer Hochschulen und Universitäten findet außerdem eine Wertung im Rahmen der "Bayerischen Hochschulmeisterschaften" statt. Die Teilnahmegebühr beträgt neun Euro.