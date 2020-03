Universität erhält Preis für ihr Forschungsmarketing

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat zum zweiten Mal den Ideenwettbewerb der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewonnen: Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) gratulierte den Preisträgern gestern in München zu ihren erfolgreichen Konzepten zum internationalen Forschungsmarketing.

Die FAU und die Technische Hochschule Deggendorf überzeugten mit ihren Strategien beim Ideenwettbewerb "Internationales Forschungsmarketing" der Deutschen Forschungsgemeinschaft. "Sowohl die FAU als auch die THD haben beim Ideenwettbewerb ‚Internationales Forschungsmarketing‘ gewonnen und bewiesen: Sie überzeugen mit hervorragenden Ideen, die die Sichtbarkeit und Attraktivität deutscher und bayerischer Forschung im Ausland weiter steigern können", lobte der Minister. Heutzutage seien Internationalisierung und internationale Vernetzung für Hochschulen und Forschende wichtiger denn je. "Vor diesem Hintergrund ist innovatives Forschungsmarketing ein wichtiges Instrument, um hoch qualifizierte Wissenschaftler für Kooperationen mit unseren Hochschulen in Bayern oder für einen Forschungsaufenthalt im Freistaat zu gewinnen", erklärte der Minister weiter.

Die FAU Erlangen-Nürnberg ist in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal im Ideenwettbewerb ausgezeichnet worden. Dieses Jahr überzeugte das Konzept "FAU President's Welcome Award", mit dem sie aus der ganzen Welt Studierende im Bereich "Digital Health" für eine Promotion gewinnen will. Ausgewählte Bewerber erhalten ein Jahr lang die Studiengebühren erlassen und bekommen einen Wohnplatz. Dazu gibt es Sprachkurse, ein Buddy-Programm und Austausch mit der Universitätsspitze.

Begleitend erhalten die Promovierenden ein spezielles Kommunikationstraining, das sie dabei unterstützen soll, auf Instagram in einem virtuellen Tagebuch über ihr Leben in Deutschland und über ihre Forschung zu berichten. red