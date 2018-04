Die Königlich-Privilegierte Hauptschützengesellschaft (HSG) Forchheim proklamierte ihre neuen Schützenkönige und -königinnen im Rahmen eines stimmungsvollen Abends im Schützenkeller. Nach der Eröffnungsansprache des Zweiten Schützenmeisters Walter Lippert führte Ehrenschützenmeister Helmut Dittrich gekonnt durch die Veranstaltung und brachte den Neumitgliedern einige der Traditionen nahe.

Bei der HSG Forchheim wird in vier Disziplinen um die Königswürde geschossen: Kleinkalibergewehr (50 m), Pistole (Sportpistole oder Großkaliberpistole), Luftgewehr Damen und Herren. Der König mit dem KK-Gewehr ist zugleich Hauptkönig.

In diesem Jahr gewann der neu gewählte Zweite Schützenmeister Walter Lippert diesen Ehrentitel. Seine Vizekönigin ist Elke Nolte, Dritter wurde Lutz Christmayr.

Mit der Pistole war Leo Neidhard der Treffsicherste, gefolgt vom Universal-Talent Walter Lippert und Paul Pfeifer.

In der Damenwertung mit dem Luftgewehr siegte Charlotte Christmayr vor Nadine Weiser und Petra Fleischmann. Bei den Herren machte Sebastian Kühnl vor Michael Krug und Helmut Hörndlein die Runde der "Majestäten" komplett.

Neben dem goldenen Königsschuss konnten die Schützen auch auf die Meisterscheibe schießen und Ringe sammeln. Diese Wertung gewann Walter Lippert vor Lutz Christmayr und Lothar Nolte (KK 50 m), nochmals Walter Lippert vor Leo Neidhard und Peter Merx (Pistole), Charlotte Christmayr vor Michaela Bauer und Petra Fleischmann (Luftgewehr Damen) sowie Helmut Hörndlein vor Helmut Dittrich und Christian Häntzschel (Luftgewehr Herren). Die beiden Wanderpokale für den besten Einzelschuss auf die Meisterscheibe gingen an zwei "Majestäten": in der Disziplin KK 50 m an Walter Lippert, mit der Pistole an Leo Neidhard.



Michael Krug