United Dance Team überzeugt im Finale

Das United Dance Team des TSV Breitengüßbach nahm mit zwei Schautanzgruppen am Landesturnfest in Schweinfurt teil. In den Kategorien "Junior" und "Senior" präsentierten sie ihre Schautänze beim Bundesfinale des Dance2u. Besonders jubeln konnten am Ende die Junioren (Bild), die sich mit ihrem Tanzthema "Wie gewonnen, so zeronnen!" den zweiten Platz sicherten. Die Trainerinnen Doreen Herl und Katja Seibold waren glücklich über diese Steigerung, denn qualifiziert hatte man sich im bayerischen Vorentscheid noch als Viertplazierter. In der Kategorie "Senior" erreichte die Ü15-Gruppe als Siebte einen guten Platz im Mittelfeld mit dem Thema "Na dann gute Nacht!". Foto: privat