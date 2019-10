"United Dance Team" lädt zum Turnier

Am Samstag, 5. Oktober, findet in der Breitengüßbacher Gemeindehalle, im Zentrum 1, das erste "Mensch-ärgere-dich-nicht-Turnier" statt. Veranstalter ist das "United Dance Team". Das Kinderturnier, für Altersklasse von sechs bis 13 Jahren, beginnt um 15.30 Uhr, um 18.30 Uhr beginnt das Erwachsenenturnier (ab 14 Jahre). Die Spielzeit pro Spiel ist etwa 45 Minuten, es werden drei Runden gespielt. Einlass ist ab 15 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.tsvbrgb.de. Voranmeldung an Vorstand@united-dance-team.de. red