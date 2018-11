Uniprofessor über "Die Bücher der Bibel"

Die katholische Kirchengemeinde Altenkunstadt setzt am morgigen Sonntag ihre Vortragsreihe zum Thema "Die Bücher der Bibel" fort. Es referiert Prof. Joachim Kügler, Neutestamentler an der Universität Bamberg. Beginn ist um 17 Uhr im Saal des Pfarrheims Sankt Kilian (Klosterstraße). Alle Interessierten sind dazu eingeladen. In der Allerheiligenkirche der Kuratie Maineck wird morgen um 14 Uhr eine Andacht zum Christkönigsfest gefeiert. Ein geselliger Seniorennachmittag im Gemeinderaum für alle älteren Frauen und Männer schließt sich an. bkl