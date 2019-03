Union startet neue Veranstaltungsreihe

"Der Itzgrund erzählt - (Lebens)-Geschichten einer Gemeinde" lautet der Titel einer neuen Veranstaltungsreihe der Frauen-Union Itzgrund. Auftakt ist am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr mit einem Gesprächsnachmittag im Pfarrhaus. Alle Bürger der gesamten Gemeinde sind dazu eingeladen. Die Gespräche sollen künftig im Wechsel in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde stattfinden, so ist es von der Frauen-Union geplant.Für die Veranstaltung in Herreth wird ein Fahrdienst angeboten. Interessenten wenden sich an Nina Liebermann unter Telefon 0151/20184068. red