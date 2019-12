Union lädt zum Glühweintrinken ein

Die 44 Frauen und Männer, die für die CSU bei der Stadtratswahl am 15. März 2020 antreten, laden am Samstag, 7. Dezember, zu einem Austausch bei einer Tasse Punsch und Plätzchen ein. Treffpunkt ist für Kinder und ihre Familien ab 16 Uhr der Innenhof von Zimmers Obstgarten in der Hohen Kreuz-Straße 9c. red