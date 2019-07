Unimogs als Fotomotiv

Zu einem Unimog-Oldtimer-Treffen kam es am Kohlenhof des Deutschen Dampflokomotiv-Museums, als die "Unimog-Veteranenfreunde-Franken" einen Abstecher dorthin machten. Die Mitglieder des Unimog-Stammtisches sind zwischen 18 und 80 Jahre alt und ihnen liegt viel an der Erhaltung dieser Kultfahrzeuge. Der Unimog war in der Landwirtschaft, im Straßenbau sowie im Winterdienst durch die vielen Anbaugeräte einsetzbar, der schnelle Wechsel auf Baustellen mit einer Geschwindigkeit von anfangs 53 km/h machte den Unimog zu einem wichtigen Gefährt. Die Fahrzeuge wurden im Kohlenhof so präsentiert, dass auch die Fotofreunde auf ihre Kosten kamen. Foto: Werner Reißaus