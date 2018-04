Uniklinik hilft Paaren mit Kinderwunsch

Liegt es an mir? Wie lange müssen wir noch warten? Müssen wir vielleicht sogar ganz auf eigene Kinder verzichten? Ein unerfüllter Kinderwunsch stellt Paare auf eine harte Probe. Bei regelmäßigen Informationsabenden des Universitäts-Fortpflanzungszentrums Franken bekommen Kinderlose wichtige Informationen und erfahren, welche Möglichkeiten die moderne Fortpflanzungsmedizin ihnen bietet.

Der nächste Infoabend findet am Mittwoch, 25. April, von 18 bis 19.30 Uhr in der Bibliothek der Frauenklinik des Universitätsklinikums Erlangen in der Universitätsstraße 21/23 statt. Bei der Veranstaltung, die auch einen Rundgang durch die Frauenklinik des Uni-Klinikums Erlangen beinhaltet, erklären Ärzte, woran es liegen kann, dass keine Schwangerschaft eintritt.



Erfolgsquote 70 Prozent

Die Experten erläutern reproduktionsmedizinische Verfahren und informieren über die Kosten und Übernahmemöglichkeiten durch die Krankenkassen. Kinderwunschbehandlungen sind heute in etwa 70 Prozent der Fälle erfolgreich. Um Anmeldung per E-Mail an fk-uff@uk-erlangen.de oder unter Telefon 09131/8533524 wird gebeten. red