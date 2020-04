Uniklinik Erlangen darf Immunplasma gegen Infektionen herstellen

Die Transfusionsmedizinische Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen hat jetzt als eine der ersten Einrichtungen in Deutschland die behördliche Gestattung zur Herstellung von therapeutischen Plasma zur Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten erhalten. "Wir sind sehr froh und dankbar für die zügige Bearbeitung unserer Antragsunterlagen durch die Regierung von Oberfranken", sagt Prof. Holger Hackstein, Leiter der Transfusionsmedizin des Uni-Klinikums Erlangen.

"Wir waren in intensivem Kontakt mit der Regierung von Oberfranken. Dieser Einsatz hat sich gelohnt." Die Transfusionsmedizin des Uni-Klinikums Erlangen darf nun Covid-19-Immunplasma für schwer kranke Patienten herstellen und anwenden.

Produktion startet sofort

"Aufgrund der äußerst positiven Resonanz auf unseren Spendenaufruf an ehemalige Corona-Patienten kann die Plasma-Produktion ab sofort starten", berichtet Hackstein. Vergangene Woche hatte der Mediziner ehemalige Corona-Patienten in Franken zu einer Blutplasmaspende aufgerufen. Innerhalb weniger Stunden hatten sich über 200 Personen gemeldet, die an Covid-19 erkrankt waren und Blutplasma spenden wollten. "Das waren viel mehr, als wir zum jetzigen Zeitpunkt in unser Programm aufnehmen konnten." Es werden daher aktuell keine weiteren Spender gesucht.

Die ehemaligen Covid-19-Patienten werden nun einzeln evaluiert. "Wichtig war, dass sie einen positiven Coronavirustest zu Beginn und möglichst zwei negative Tests am Ende der Erkrankung nachweisen konnten. Die Blutplasmaspende dauert ungefähr 45 Minuten und ist nicht belastender als eine Blutspende", erläutert Hackstein. Ihr Körper habe nach einer Infektion spezifische Antikörper gegen das Virus gebildet, die aus dem Blut gewonnen werden.

Tödliche Covid-19-Infektionen könnten verhindert werden "Aktuelle wissenschaftliche Daten weisen darauf hin, dass durch Covid-19-Immunplasma eine deutliche Abschwächung der lebensbedrohlichen Verläufe möglich ist", so Hackstein.

Elf Patienten auf Intensivstation

Aktuell liegen 20 Patienten im Uni-Klinikum Erlangen, darunter elf auf einer Intensivstation. Im Höchstadter Krankenhaus St. Anna gibt es einen Covid-19-Erkrankten, der aber nicht intensiv betreut werden muss.

"Wenn unsere Initiative erfolgreich ist - die genauso auch in Kürze in einigen anderen Universitätskliniken startet -, könnte dieses Verfahren die Therapie erheblich verbessern." red