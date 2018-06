Uni gibt Entwarnung

red



Ist eine Decke im Uni-Gebäude in der Feldkirchenstraße einsturzgefährdet? Die Hochschulgruppe "feki.de" hatte dies zu Wochenbeginn auf Facebook verkündet. Jetzt gibt die Universität selbst Entwarnung. Demnach sei die besagte Decke zu keinem Zeitpunkt einsturzgefährdet gewesen, heißt es in einer Stellungnahme.In einem Seminarraum im dritten Obergeschoss hatte sich kürzlich ein Teil der Deckenverkleidung gelöst und war heruntergefallen. Zum Glück wurden dabei keine Personen verletzt. Wie ein sofort am Freitag, 22. Juni, einberufener Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt sowie einem externen Sachverständigen ergeben habe, kann aufgrund der Bauart der Deckenverkleidung nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich weitere Elemente lösen. Daher sind seit Montag, 25. Juni 2018, alle Räume auf dieser Etage aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt. Es handele sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Weitere Decken seien nicht betroffen.Die Sicherungsmaßnahmen haben bereits begonnen. Nach heutigem Stand gehen Universität und Staatliches Bauamt davon aus, dass zum Wintersemester 2018/19 das komplette dritte Obergeschoss wieder uneingeschränkt nutzbar ist und die Seminar- und Büroräume wieder für den Regelbetrieb zur Verfügung stehen. Bis dahin werden die Lehrveranstaltungen in andere Räumlichkeiten der Universität verlegt. Weitere Infos auf der Homepage der Uni.