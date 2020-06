Uni bietet zwei neue englischsprachige Studiengänge an

Wer ein Wirtschaftsstudium mit konsequenter internationaler Ausrichtung sucht, hat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) jetzt ganz neue Möglichkeiten. Ab dem kommenden Wintersemester bietet die Universität zwei neue, rein englischsprachige Bachelorstudiengänge in den Wirtschaftswissenschaften an, heißt es in einer Pressemitteilung. Je nach Interesse und beruflichen Zielen kann zwischen einem stärker volkswirtschaftlich und einem stärker betriebswirtschaftlich ausgerichteten Studiengang gewählt werden. Bewerbungen für die Studiengänge International Economic Studies (IES) und International Business Studies (IBS) sind noch bis 15. Juli möglich.

Bisher gab es für Bachelorstudierende der Wirtschaftswissenschaften an den bayerischen Universitäten nur vereinzelte englischsprachige Angebote innerhalb deutschsprachiger Studiengänge. Nun hat die bayerische Staatsregierung die Restriktionen gelockert. Der in Nürnberg angesiedelte Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WiSo) der FAU hat umgehend auf diese Neuerung reagiert und gleich zwei attraktive wirtschaftswissenschaftliche Bachelorstudiengänge in komplett englischer Sprache und mit obligatorischem Auslandssemester entwickelt. Beide Studiengänge sind zulassungsbeschränkt, im ersten Studienjahr stehen 70 (IBS) bzw. 30 (IES) Studienplätze zur Verfügung. Absolventen erhalten einen Abschluss als Bachelor of Science (B. Sc.). An der WiSo sind derzeit rund 6000 Studenten aus der ganzen Welt eingeschrieben.

Integriertes Auslandsstudium

Der dreijährige Bachelorstudiengang International Economic Studies (B. Sc.) ist ein perfekter Einstieg in die Welt der Wirtschaft mit vielen verschiedenen beruflichen Perspektiven in der Privatwirtschaft, dem öffentlichen Sektor oder der Wissenschaft. Das Programm vermittelt das wesentliche Grundwissen um internationale volkswirtschaftliche Zusammenhänge und private wie wirtschaftspolitische Handlungsoptionen nicht nur zu verstehen, sondern auch analysieren zu können. Die ohnehin ausgeprägte internationale Perspektive wird durch ein integriertes Auslandsstudium ergänzt.

Aufgrund sorgfältiger Methodenausbildung in internationaler Volkswirtschafts- sowie Betriebswirtschaftslehre, quantitativen Methoden und angrenzenden Disziplinen, vermittelt der Studiengang den Absolventen die erforderlichen Fähigkeiten für eine Karriere in einer Vielzahl von Institutionen, die sich mit wirtschaftlichen Entscheidungen und Wirtschaftspolitik befassen. Zu den potenziellen Arbeitgebern gehören international tätige Unternehmen ebenso wie die öffentliche Verwaltung. Auch supranationale Institutionen und Non-Profit-Organisationen suchen zunehmend Absolventen mit einem Hintergrund in internationaler Wirtschaft und mit internationaler Erfahrung. Zudem bereitet der Bachelorstudiengang die Studierenden auch auf ein weiterführendes Studium in Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre oder öffentlicher Verwaltung vor.

Das Pflichtprogramm umfasst die drei Kernbereiche Internationale Volkswirtschaftslehre, Internationale Betriebswirtschaftslehre sowie Internationale Politik, Recht und Gesellschaft. Der Kernbereich Tools vermittelt die nötigen Fähigkeiten, quantitative Daten mit geeigneten statistischen Methoden zu analysieren. Weitere Bereiche sind Fremdsprachen, das integrierte Auslandsstudium sowie ein vielfältiger Wahlbereich.

Ein Elitestudiengang

Schon seit Jahren erfreut sich der Bachelorstudiengang International Business Studies großer Beliebtheit, er gilt gar als Elitestudiengang. Der dreijährige Bachelorstudiengang vermittelt essenzielles Wissen und Know-how, um die Rahmenbedingungen und Handlungsfelder internationaler Unternehmen zu verstehen. Die vergleichende Analyse von Unternehmensstrategien und Geschäftspraktiken steht dabei im Mittelpunkt. International Business Studies spiegelt die wachsende Bedeutung multinationaler Unternehmen wider und vermittelt ein fundiertes Verständnis der Grundprinzipien von Wirtschaft, Rechnungswesen, Statistik und quantitativer Analyse. Auch hier ist ein Auslandsstudium integriert.

Der Lehrplan bietet den Absolventen Zugang zu zahlreichen Tätigkeitsbereichen in der Wirtschaft, beispielsweise in großen internationalen Unternehmen, aber auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die zunehmend auf Mitarbeiter mit interkulturellen Kompetenzen angewiesen sind. Der Studiengang eröffnet neben beruflichen Optionen in der Privatwirtschaft aber auch spannende Einstiegsmöglichkeiten im öffentlichen Sektor sowie in supranationalen Institutionen und gemeinnützigen Organisationen. Auch der Übertritt in weiterführende Masterstudiengänge ist aufgrund des hohen Stellenwerts der Vermittlung methodischer Kenntnisse sichergestellt.

Das Pflichtprogramm umfasst die drei Kernbereiche Internationale Betriebswirtschaftslehre, Internationale Volkswirtschaftslehre sowie Internationale Politik, Recht und Gesellschaft. Der Kernbereich Tools vermittelt die nötigen Fähigkeiten, quantitative Daten mit geeigneten statistischen Methoden zu analysieren. Im Bereich Reflektion erhalten Studierende die Chance, an interaktiven interkulturellen Trainings teilzunehmen und aus erster Hand Informationen von Praktikern über die beruflichen Möglichkeiten nach dem Bachelorstudium zu erhalten.

Weitere Informationen gibt es unter www.international-business-economics.wiso.fau.eu/. red