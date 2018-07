Unhold verwüstet Garten

pol



Vermutlich in der Nacht vom Freitag, 29. Juni, auf Samstag, 30. Juni, wurde ein frei zugänglicher Garten neben dem Hallenbad in Ebern durch einen Unhold verwüstet. Hierbei wurden unzählige Pflanzen (Sonnenblumen, Tomaten und Kartoffeln) herausgerissen oder niedergetreten. Ferner wurde eine Kette an der Türe mutwillig zerstört, die das Außengelände für das dort untergebrachte Federvieh versperrte. Insgesamt entstand bei dieser Frevelaktion ein Schaden von 100 Euro. Wer hat in der fraglichen Zeit Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei Ebern bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 09531/9240.