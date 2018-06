Unheimliche Effekte

red



Dicht zusammengedrängt saßen die Zuschauer im Adam-Schneider-Saal in Veitlahm und folgten gespannt der Geschichte von Peter Pan , die Jungen und Mädchen der der Klassen 2 bis 8 Waldorfschule einstudiert hatten.Zu sehen und zu hören gab es reichlich: Alle Ergebnisse, die während der Musikprojektwochen auf dem Schulgelände entstanden waren, hatte man in dem Kindermusical nach Gwendolyn Brück zusammengetragen.So konnte man nicht nur die Schauspieler in den meist selbstgenähten Kostümen bewundern, die auf der Bühne mit aufwendig und eigens hergestellten Kulissen - ein Indianerlager, ein Piratenschiff und ein Kinderzimmer mit drei Betten - zu sehen waren.Nein, man konnte auch den lustigen Liedern lauschen, die von den beiden Chören oder sogar solistisch dargeboten wurden.Effekte wie die "unheimliche Musik" beim Auftauchen des Piratenschiffes hatten die Schüler ebenfalls selbst erarbeitet worden. Verschiedene Indianertänze, einen Rap und einen Schwertkampf hatten die Akteure in Pflicht- oder Wahlgruppen eingeübt. Am Ende passte alles perfekt zusammen.So war die Aufführung nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für alle Beteiligten ein spannendes Gesamterlebnis. Am Ende gab es verdientermaßen riesigen Applaus.