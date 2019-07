Ungültiges Kennzeichen und keine Versicherung

Am späten Donnerstagabend wurde ein rumänisches Fahrzeug auf der Bundesstraße 287 bei Machtilshausen von der Polizei kontrolliert. Hier fiel den Beamten ein leerer Treibstoffkanister im Fahrzeug auf. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann bereits für Treibstoff-Bettelei polizeilich bekannt war. Am Fahrzeug war ein ungültiges britisches Kennzeichen angebracht und der Fahrer konnte keine Versicherung nachweisen. Beide Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro leisten. pol