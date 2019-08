Unglück am Flugplatz

Bei einem missglückten Start eines Gyrocopters auf dem Flugplatz am Bischofsberg in Mellrichstadt sind am Donnerstagmittag die beiden Insassen verletzt worden. Bei dem Fluggerät handelt es sich laut Internetlexikon Wikipedia um einen Drehflügler, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber gleicht.

Nach ersten Erkenntnissen wollten ein 54-Jähriger aus dem Raum Kitzingen und sein 45-jähriger Fluggast aus Würzburg kurz vor 13 Uhr mit einem Gyrocopter vom Flugplatz starten. Das missglückte, der Drehflügler kippte noch vor dem Abheben zur Seite und überschlug sich mehrfach.

Die beiden Männer konnten sich selbst befreien und wurden nach der medizinischen Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Dem Sachstand nach wurden sie nur leicht verletzt, so die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.

Neben Streifen der Polizei-Inspektion Mellrichstadt waren der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk, ein SAR-Hubschrauber und die Mellrichstädter Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen führt ein luftfahrtkundiger Polizeibeamter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Polizei informierte außerdem die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. pol