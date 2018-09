Ungleiche Freunde

In einzigartigen Bildern und vor spektakulärer Naturkulisse schuf "The Book of Eli"-Regisseur Albert Hughes mit "Alpha" ein faszinierendes episches Abenteuer, das erzählt, wie die Menschheit ihren treuesten Freund fand.

Utopolis Multiplex

Alpha 3D: Die erste Jagd nimmt für einen jungen Mann (Kodi Smit-McPhee) ein schlimmes Ende: Er stürzt eine Schlucht hinunter und wird von seinen Männern als tot geglaubt zurückgelassen. Er kommt wieder zu Bewusstsein und muss sich allein der erbarmungslosen Wildnis stellen. Auf seinem Weg begegnet er einem einsamen Wolf, den er unter größtem Widerstand versucht zu zähmen. Langsam nähert sich das ungleiche Paar an (96 Minuten; frei ab 12; täglich außer Mi. 14.30 Uhr; täglich 17 und 20 Uhr; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). Das schönste Mädchen der Welt: Die 17-jährige Roxy (Luna Wedler) ist neu in der Klasse und verdreht gleich allen Jungs den Kopf. Auf der Klassenfahrt freundet sie sich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril (Aaron Hilmer) an. Er ist sofort Feuer und Flamme, rechnet sich aber keine Chancen aus, denn er wird von allen wegen seiner großen Nase verspottet. Roxy interessiert sich außerdem mehr für den attraktiven Rick (Damian Hardung) (103 Minuten; frei ab 12; täglich außer Mi. 14.30 Uhr; täglich 17 und 20 Uhr). The Nun: Als sich eine junge Nonne in einem abgeschiedenen rumänischen Kloster das Leben nimmt, schickt der Vatikan zwei interne Ermittler: einen Priester (Demián Bichir) und eine Novizin (Taissa Farmiga). Gemeinsam decken sie das sündhafte Geheimnis der Klostergemeinschaft auf. Dabei wird nicht nur das Leben der beiden bedroht, sondern auch ihr Glaube (97 Minuten; frei ab 16; täglich 17.10, 20.15; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). Christopher Robin (täglich außer Mi. 14.30 und 17 Uhr). - Mission Impossible 3D (frei ab 12; täglich außer Mi. 19.40; Fr, Sa. auch 22.20 Uhr). - Gans im Glück (täglich außer Mi. 14.30 Uhr). - The First Purge (frei ab 18; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Meg 3D (frei ab 12; täglich 17 und außer Di. 19.50; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). - Käpt'n Sharky (täglich außer Mi. 14.30 und 16.20 Uhr). - Asphaltgorillas (frei ab 12; täglich 18; Fr, Sa. 22.40 Uhr). - Hotel Transsilvanien III 3D (täglich außer Mi. 14.30 und 17 Uhr). - Sauerkrautkoma (frei ab 12; täglich außer Mi. 14.30; 17.10 und 20.10 Uhr). - Ant-Man and the Wasp 3D (frei ab 12; täglich außer Mi. 14.20; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). - Bad Spies (frei ab 16; täglich außer Mo. 19.50; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). - Safari (frei ab 12; täglich 17 Uhr). - The Equalizer II (frei ab 16; täglich 19.50; Fr, Sa. auch 22.40 Uhr). - Meine teuflisch gute Freundin (frei ab 6; täglich außer Mi. 14.20 Uhr). - Mamma Mia (täglich 17 und 20 Uhr).

Kino special

Sneak Preview: Den unbekannten Film zum Sonderpreis gibt es nur am Montag um 20.15 Uhr. VHS-Film: In den Gängen: Ein Liebesfilm in den Gängen eines Großmarkts. Ein Liebesfilm nach einer Kurzgeschichte des deutschen Kultautors Clemens Meyer, inszeniert von Studenten-Oscar-Preisträger Thomas Stuber ("Von Hunden und Pferden") (120 Minuten; frei ab 12; Di, Mi. 20.15 Uhr).