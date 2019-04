Ungewohnte Klänge

Zum Konzert hatte die Flüchtlingshilfe Kronach in die Synagoge eingeladen. Habtom Tefays aus Eritrea ließ gemeinsam mit Freunden eritreische Musik lebendig werden. Für syrische Musik sorgten die vier Freunde Mohammed Weaz, Bassam Weaz, Hassan Zallam und Najm Zallam. Sie machten schon in Syrien gemeinsam Musik und spielten auf großen Festen wie Hochzeiten und in Discotheken. Sie brachten traditionelle Instrumente wie der Derbakkeln (Syrische Trommel) und der Oorg mit. Foto: Michael Wunder