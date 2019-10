Ungewöhnliches Erlebnis

Einkaufen, genießen und erleben bis 22 Uhr - unter diesem Motto präsentiert sich die Lichtenfelser Geschäftswelt mit dem "Dämmer-S(c)hoppen" am Samstag, 12. Oktober. Gäste aus nah und fern können sich auf eine illuminierte Innenstadt, jede Menge Unterhaltung und außergewöhnliche Angebote freuen und im Bereich vom Oberen Tor bis zur Post und in der Mainau bis 22 Uhr einkaufen.

Von 11 bis 17 Uhr findet der Herbst- und Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz statt, bei dem rund 30 Fieranten und Kunsthandwerker ihre Waren anbieten. Mit Einbruch der Dunkelheit werden die Straßen mit Hilfe von verschiedenen Leuchtmitteln und Lichtobjekten illuminiert. Dazu werden Straßen- und Feuershows für Unterhaltung sorgen. Der Einzelhandel präsentiert sich mit eigenen Aktionen und Veranstaltungen in und vor den Geschäften.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Herbst-/Wintermodenschau, die unter dem Motto "Mode im Rathaus" ab 17 Uhr im Rathaus der Stadt Lichtenfels, Marktplatz 1, im ersten Stock stattfindet. Der Lichtenfelser Einzelhandel präsentiert dabei gemeinsam neben den neuesten Modetrends auch Schuhe und Düfte.

Auch der Schoppen Wein und weitere kulinarische Köstlichkeiten werden nicht fehlen. So erwartet die Besucher ab 17.30 Uhr unter anderem eine "Sau am Spieß" auf dem Marktplatz, zubereitet vom Bäckerfachverein. Bereits am Vormittag verwöhnen die Bäcker die Besucher mit Weißwürsten und am Nachmittag mit "geschnittenen Hasen".

Das Programm

Ab 11 Uhr gibt es auf dem Marktplatz Live-Musik mit dem Duo "fifty fifty" und von 11 bis 17 Uhr "Taste the future! 3-D-Schokolade, Wein und mehr" zum Staunen und Probieren.

Von 11.30 bis 18.30 Uhr ist der Showroom des "Archivs der Zukunft" in der Reitschgasse geöffnet. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.archivderzukunft-lichtenfels.de.

Handgemachte Live-Musik wird ab 16 Uhr in der Laurenzistraße 5 und ab 18 Uhr von "Noble Savages" auf dem Marktplatz geboten. Das Duo "Noble Savages" mit Lisanne Melzer (Violine/Viola, Gesang) und Oliver Randak (Gitarre, Gesang) zeichnet sich durch ein breit gefächertes Repertoire abseits des Mainstreams aus. Von Rod Stewart über Van Morrison bis zu Tom Waits wird das Publikum zum Hinhörer statt zum Zuhörer. Mal schnell und fetzig, mal ruhig und gediegen, aber immer packend und emotional verfolgen "Noble Savages" die Idee von ehrlicher, handgemachter Musik.

Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung zum Architekturwettbewerb "Marktplatz 10" findet von 14 bis 20 Uhr im Stadtschloss Lichtenfels statt. Die Ausstellung "Die Geschichte der Lichtenfelser Korbmärkte in Bildern" ist von 10 bis 22 Uhr im Erdgeschoss Marktplatz 10 geöffnet, das Stadtmuseum Lichtenfels, Bamberger Straße 3a, hat von 17 bis 20 Uhr geöffnet, die Stadtbücherei Lichtenfels, Marktplatz 5, von 17 bis 20 Uhr.

Lesung mit Friederike Schmöe

Um 20 Uhr ist die Bamberger Krimi-Autorin Friederike Schmöe zu Gast in der Stadtbücherei Lichtenfels. Im Gepäck hat sie ihren im Frühjahr 2018 erschienenen Roman "Kreidekreis", ein Muss für alle Katinka-Palfy-Fans. Es ist der zwölfte Fall rund um die Privatdetektivin. Der Eintritt ist frei.

Straßen- und Feuershows

Der Zauberer Michael Blume ist ab 14 Uhr auf den Straßen der Altstadt und im LIFE-City-Center unterwegs und verzaubert das Publikum mit verblüffenden Vorführungen.

Ob als bezaubernde Herbstfee auf Stelzen (15 Uhr Marktplatz, 17 Uhr LIFE-City-Center, Mainau) oder als feurige Artistin (20 Uhr LIFE-City-Center, Mainau 4, 21.30 Uhr Marktplatz): Andrea vom Team "Lux Aeterna" verzaubert und begeistert das Publikum mit ihrem Charme: Sie präsentiert wirbelnde Feuerbälle, mitreißenden Feuertanz mit brennendem Hoola-Hoop, Feuerschlucken und überraschende Feuereffekte (siehe www.feuerperformance.de).

Kaa, der charmante Vielseitigkeitskünstler, bezaubert durch moderne Jonglage (15.30 Uhr LIFE-City-Center, Mainau 4, 17.30 Uhr Säumarkt), Objektmanipulation und außergewöhnliche Kunststücke, die auf magische Weise ein glückliches "Gehirnschmunzeln" hinterlassen. Bei Dunkelheit wird eine spektakuläre, Lichtershow (19.30 Uhr Säumarkt, 20.30 Uhr Marktplatz) Raum und Zeit vergessen und einen bleibenden Eindruck entstehen lassen.

Die Stadtführung "Lichtenfels bei Nacht" beginnt um 19.30 Uhr vor der Tourist-Information, Marktplatz 10, und dauert circa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. red