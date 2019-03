Forchheim vor 21 Stunden

Ungewöhnliche Beute im Baumarkt

Auf eher ungewöhnliche Beute hatte es am Donnerstagnachmittag ein 30-Jähriger in einem Baumarkt in der Äußeren Nürnberger Straße in Forchheim abgesehen. Er konnte vom Ladendetektiv dabei beobachtet we...