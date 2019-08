Bei der Kontrolle eines Lkw am späten Dienstagnachmittag in Mönchröden entdeckten Beamte der Polizei Neustadt eine ungesicherte Butangasflasche auf der Ladefläche. Diese stand ohne Befestigung in einem Korb. Das ist gefährlich. Der weißrussische Fahrer gab an, dass er sie zum Grillen in seinen Pausen benutze, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol