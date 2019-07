Ungeduldiger Biker kommt zu Fall

Eine Lichtenfelserin befuhr am Samstag gegen 16.20 Uhr mit ihrem VW Touran die Mainau stadteinwärts. An der ersten Einmündung zum Parkplatz des LIF-E Centers wollte sie nach links in diese einbiegen und setzte dementsprechend auch ihren Blinker. Als sie abbog, setzte ein hinter ihr fahrender 34-jähriger Biker aus Untermerzbach mit seinem Motorrad zum Überholen an. Der Biker erschrak und schrammte an der Fahrerseite des Touran entlang und kam zu Fall. Das Motorrad schlitterte am Boden entlang in einen entgegenkommenden VW Tiguan eines Marktzeulners. Der Kradfahrer zog sich leichte Schürfwunden am Bein zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 6500 Euro.