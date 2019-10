Ungebremst in Sattelzug

Am Harsdorfer Berg hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 50-jähriger Mann aus dem Raum Regensburg war mit seinem VW Caddy auf der A 70 in Fahrtrichtung Bayreuth auf der rechten Fahrspur unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er einen vorausfahrenden Sattelzug und krachte nahezu ungebremst in das Heck des Brummis. Da der Mann seinen Gurt nicht angelegt hatte, wurde er durch die Wucht des Aufpralls durch sein geschlossenes Beifahrerfenster ins Freie katapultiert.

Der Mann erlitt trotz des drastischen Unfallgeschehens glücklicherweise keine schwereren Verletzungen und wartete beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits schon wieder neben seinem Wagen. Der Caddy war jedoch nur noch schrottreif. Am Sattelzug entstand geringer Sachschaden.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht. Der 50-Jährige wurde zur Behandlung von dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth. Zudem befanden sich Kräfte der Feuerwehren Altdrossenfeld, Neudrossenfeld, Lanzendorf und Himmelkron sowie der Autobahnmeisterei Thurnau an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17 000 Euro. pol