Ungebetener Gast schläft Rausch aus

pol



Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt hat in der Nacht zum Donnerstag in einer fremden Wohnung in Erlangen seinen Rausch ausgeschlafen. Die Bewohner eines Anwesens in der Jägerstraße fanden am Donnerstagmorgen eine ihnen unbekannte, auf einem Sofa schlafende Person vor. Wie sich nach dem Eintreffen der Polizei herausstellte, war der 31-Jährige nach Feierlichkeiten am Vorabend scheinbar nicht mehr in der Lage gewesen, seinen gesamten Heimweg anzutreten. Als Übernachtungsmöglichkeit wählte er scheinbar zufällig das Anwesen im Erlanger Norden, wo er die Haustür eintrat. Bei der Anzeigenaufnahme hatte der Mann noch über 1,7 Promille Alkohol im Blut, außerdem hatte er ein gestohlenes Fahrrad dabei. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung , Hausfriedensbruchs und Diebstahls eingeleitet.