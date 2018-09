Ungebetener Besuch in der Baiersdorfer Mühle

Im Zeitraum vom 1. bis zum 8. September sind Unbekannte in den Technikraum der Baiersdorfer Mühle eingebrochen. Sie e gelangte über ein Fenster in den Technikraum und entwendeten dort drei Werkzeugmaschinen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land (09131/760-514) in Verbindung zu setzen. pol