Ungarn beim Gottesdienst

Die evangelische Kirchengemeinde hat seit November 2002 eine vertragliche Partnerschaft mit der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Simontornya in Ungarn. Persönliche und verwandschaftliche Kontakte haben zu dieser fast 17 Jahre währenden Verbundenheit geführt. Jährliche wechselseitige Besuche und regelmäßige Gebete in den Gottesdiensten am ersten Sonntag im Monat tragen zu dieser Partnerschaft bei. Am Sonntag, 4. August, wird ab 10.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Oswald-Kirche Untersteinach zusammen mit einer zehnköpfigen Delegation aus Ungarn gefeiert. In dem Gottesdienst, in dem auf Deutsch und Ungarisch gebetet und gelesen wird, wird Pfarrer Karoly Lörinczi die Predigt halten und mit Pfarrer Wolfgang Oertel das heilige Abendmahl reichen. Danach besteht die Möglichkeit, beim gemeinsamen Brunch mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind eingeladen. red