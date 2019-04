Unfug mit Mülltonnen

Am Donnerstag ist es zu einem Zwischenfall bei der Jugendherbergstraße in Pottenstein (Kreis Bayreuth) gekommen. Eine größere Gruppe von Jugendlichen befand sich am Nachmittag auf dem Weg zur Jugendherberge. Zwei Jugendliche kamen auf die Idee, aus Unfug die Mülltonnen vom Gehweg an den Straßenrand zu stellen. Ein unbekannter Rollerfahrer soll die Jugendlichen dabei beobachtet haben und angesprochen haben, worauf die Jugendlichen flüchten wollten. Eine der Jugendlichen fiel beim Weglaufen auf den Boden und verletzte sich leicht am Knöchel. pol