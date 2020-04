Unfug mit Feuerlöscher endet mit Beleidigung

Turbulent ging es in einer Asylbewerberunterkunft in der Nacht zum Mittwoch in Wüstenahorn zu, nachdem ein 23-Jähriger im Gebäude Feuerlöschmittel aus einem Feuerlöscher versprüht hatte. Sachschaden entstand keiner. Allerdings wurde der Boden des Gebäudes großflächig verunreinigt. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Missbrauchs von Nothilfemitteln, also des Feuerlöschers. Während die Beamten den Sachverhalt aufnahmen, kam ein 18-jähriger Coburger hinzu, der nicht in der Unterkunft wohnt, und beleidigte die eingesetzten Polizisten, ohne dass er mit dem ursprünglichen Sachverhalt etwas zu tun hatte. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Und nicht nur das: Der junge Mann hat mit seinem Verhalten die geltenden Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise nicht beachtet und damit gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. pol