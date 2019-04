Unfug auf der Straße

Schnell konnte die Eberner Polizei einen Fall von Vandalismus klären. In den frühen Morgenstunden am Sonntag hat ein aufmerksamer Anwohner einen jungen Mann beobachtet, wie der in der Georg-Schäfer-Straße in Ebern sechs Gullydeckel herauszog und neben den Schächten ablegte. Ein anderer junger Mann begleitete den Täter. Die beiden konnten von einer Polizeistreife der Inspektion Ebern in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Der 21-jährige Täter hatte verschmutzte Hände. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Der 21-Jährige blies 1,08 Promille und sein 20-jähriger Begleiter 1,42 Promille.