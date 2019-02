Unflätiges ging hin und her

Die Beleidigungen waren massiv. Das Abwiegeln des Angeklagten auch. Mehrmals wies der 32-jährige Lichtenfelser am Dienstag vor Gericht darauf hin, dass er im Falle einer Verurteilung nur sehr schwer eine Zahlung leisten könne. "Dann kriegt das Kind eben weniger", so ein Satz aus dem Mund des Mannes.

Die Vorwürfe waren nachweislich belegbar. Über das Internet sandte der in der Produktion beschäftigte Mann seiner Ex-Freundin Nachrichten: "Schlampe aller Schlampen" oder "Landkreismatratze". So geschehen am 1. Mai 2017.

Staatsanwalt Mario Geyer sollte ihm am Dienstag darum eine Anklageschrift verlesen und sich im Laufe der Verhandlung nach möglichen vorherigen Beleidigungsaktivitäten des 32-Jährigen erkundigen. Tatsächlich hielt das Bundeszentralregister einen Eintrag über den Lichtenfelser parat. Der Mann, einst in ein Amt gebeten und zum damaligen Zeitpunkt "in einer Trennungsphase" befindlich, bedeutete einer Sachbearbeiterin gegenüber, dass er "dann halt die Bude anzünden" werde. Das Amt also.

Eine On-off-Beziehung

"Da bin ich kurz aufgeplatzt", suchte der Angeklagte zu beschwichtigen. Seine Ex-Freundin, mit der er "seit Jahren eine On-off-Beziehung" gepflegt habe, war zu dem Gerichtstermin gar nicht erschienen. Somit fehlte die Hauptbelastungszeugin, was auch Richter Alexander Zenefels befremdlich fand. Am Sonntag habe sie ihrem Ex-Freund geschrieben, dass sie ihm viel Glück wünsche. Aus seiner Sicht hatte "das den Anschein, als ob sie nicht erscheinen wird", setzte der Mann auf der Anklagebank Richter Zenefels auseinander. "Sie hatte mich mal wieder vor den Kopf gestoßen und ich war geladen." Auch habe die an die Frau gesandte Botschaft "nicht die Bedeutung gehabt, die wörtlich da steht".

Dann brachte der Angeklagte ins Spiel, dass auch er in gleichem Tonfall von seiner Ex-Freundin mit Nachrichten bedacht worden sei und jede Menge dieser Nachrichten vorzeigen könne. "Sie pflegen ja nicht gerade den nettesten Umgang", bemerkte hierzu Zenefels. Die Antwort: "Ach, eine Woche später war wieder alles gut."

In Privatinsolvenz

Darauf angesprochen, ob eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage denkbar wäre, verwies der Lichtenfelser darauf, eine Privatinsolvenz zu haben, absolut kein Geld aufbringen zu können. "Ich bin froh, wenn ich in der zweiten Woche vom Monat noch was im Kühlschrank habe."

Zuvor ließ er kurzzeitig erkennen, dass er im Falle einer Verurteilung sehr zur Sprache bringen wolle, wie beleidigend die Botschaften seiner Freundin formuliert seien. "Dann führen wir die Geschichte bis zum Rosenkrieg am Sankt Nimmerlein." Letztlich aber, bedingt auch durch Verhandlungsunterbrechungen, in denen er sich mit seinem Rechtsanwalt Manfred Glöckner beraten durfte, setzte ein ausgleichendes Verhalten ein.

"Die Frau hat mich genug Geld und Nerven gekostet und ich will mich nicht noch mal wegen ihr verurteilen lassen."

Eben wegen der wechselseitigen Beleidigungen, welche die On-off-Beziehung mit sich gebracht habe und vermuten ließ, signalisierte die Staatsanwaltschaft, einen Minimalbetrag als Grundlage für eine Verfahrenseinstellung zu gestatten. 150 Euro wird der 32-jährige Lichtenfelser nun doch aufbringen, damit das Verfahren auch ohne Urteil zum Ende kommt. Er will es in Raten tun.