Unfallzeugen werden gesucht

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Frankenschnellweg entfernte sich der Verursacher am Montag einfach vom Unfallort. Nun werden Zeugen gesucht. Um 11.10 Uhr war eine 18-jährige Studentin mit ihrem roten Audi Q2 auf der A 73 in Richtung Bamberg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Erlangen-Bruck befuhr sie die rechte Spur, als sie auf dem Ausfädelungsstreifen von einem weißen Transporter überholt wurde. Dieser scherte unmittelbar vor ihr ein und touchierte dabei das Fahrzeug der Studentin. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Bamberg, das Fahrzeug könnte hinten links leicht beschädigt sein. Ein Kennzeichen oder eine weitere Beschreibung sind nicht vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760 414 mit der Verkehrspolizei Erlangen in Verbindung zu setzen.