Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein elfjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg zwischen Herzogenaurach und Burgstall unterwegs, als auf Höhe des Golfclubs eine unbekannte Pkw-Fahrerin aus dem auf der rechten Seite befindlichen Parkplatz ausfuhr. Dabei touchierte sie mit ihrem Pkw den Jungen, der sich gerade noch mit einem Bein abstützen konnte, um einen Sturz zu verhindern. Er stellte wenige Meter weiter sein Rad ab und wollte die Frau ansprechen. Sie fuhr aber weiter Richtung Herzogenaurach. Bei dem unfallflüchtigen Pkw soll es sich um einen schwarzen Skoda handeln, der zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt war. Am Steuer soll eine Frau gesessen haben. Der Junge wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach, Tel. 09132/78090, in Verbindung zu setzen. pol