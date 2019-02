Unfallzeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, 2. Januar, kam es um 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Holzgartenstraße. Laut Angaben einer 52-jährigen Radfahrerin hatte sie sich links eingeordnet und wollte in die Kapellenstraße abbiegen. Ein entgegenkommender Renault Megane schnitt die Kurve und touchierte die Radfahrerin, die hierdurch Prellungen an der Hüfte und der Schulter erlitt. Da der Unfall erst nachträglich angezeigt wurde, sucht die Polizei Zeugen.