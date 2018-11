Forchheim vor 21 Stunden

Unfallzeugen auf der A 73 gesucht

Im Baustellenbereich der A 73 in Forchheim in Fahrtrichtung Süden ist am Montagmorgen der 30-jährige Fahrer eines Opel im dichten Berufsverkehr auf einen Audi eines 45-Jährigen aufgefahren. An beiden ...