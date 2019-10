Unfallzeuge gesucht

An der Einmündung zum Ärztehausparkplatz in der Feuersteinstraße kam es am Montag kurz vor 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Autofahrer hielt an, um einem unbekannten Fahrzeugführer die Ausfahrt zu ermöglichen.

Ein nachfolgender 77-jähriger Pkw-Fahrer setzte zum Überholen an. Gleichzeitig fuhr der jüngere Fahrzeugführer wieder an und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Von dem einbiegenden Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen SUV handelt. Der Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Ebermannstadt, Tel. 09194/73880, in Verbindung zu setzen. Der Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. pol