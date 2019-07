Unfallverursacherin war betrunken

Beim Einparken stieß am Donnerstag um 18.38 Uhr ein zunächst unbekannter Autofahrer gegen die rechte Fahrzeugseite eines am Baunacher Marktplatz geparkten Opel Insignia. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden war, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Gegen 21 Uhr meldete sich die Unfallverursacherin, eine 42-Jährige aus dem Landkreis, telefonisch bei der Polizei und gab an, von einem Unfall nichts bemerkt zu haben. Beim Eintreffen der Polizeistreife bei der Frau stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von zwei Promille, weshalb im Klinikum Bamberg eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. pol