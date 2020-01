Unfallverursacherin suchte das Weite

Um einem anderen Pkw an der Ausfahrt Buttenheim der A 73 das Einfahren zu ermöglichen, wechselte am Donnerstagabend eine Audi-Fahrerin auf den linken Fahrstreifen. Sie übersah dabei den Audi eines 19-Jährigen, der nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei beschädigte er sich das linke Vorderrad am Randstein. Seine Versuche, die Unfallverursacherin daraufhin zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Da er sich das Kennzeichen notiert hatte, konnte die Verursacherin jedoch schnell durch die Autobahnpolizei ermittelt werden. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.