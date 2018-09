Unfallverursacher wird von der Sonne geblendet

An der Einmündung Galgenhofer Straße/Hans-Maier-Straße in Herzogenaurach ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-jähriger befuhr mit seinem Auto die Hans-Maier-Straße aus Richtung Niederndorf stadteinwärts und wollte an der Ampelanlage nach links in die Galgenhofer Straße abbiegen. Aufgrund der niedrig stehenden Sonne übersah er ein entgegenkommendes Auto, das von einem 57-Jährigen gesteuert wurde. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Erlangen gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach vor Ort. pol