Unfallverursacher wird gesucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schütt wurde am Montag zwischen 11.15 und 11.55 Uhr ein schwarzer Opel Corsa von einem unbekannten, vermutlich weißen Fahrzeug angefahren. Trotz eines deutlichen Schadens in Höhe von rund 1000 Euro entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter Tel. 09132/78090 entgegen. pol